"أسيرة داعش" تتبرع بقيمة جائزة نوبل لبناء مستشفى في العراق

قالت نادية مراد العراقية التي تعرضت للأسر من قبل تنظيم داعش، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، إنها تنوي استخدام قيمة الجائزة في بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وقالت مراد أمام حشد يضم مئات بالإضافة إلى صحفيين، في مسقط رأسها في سنجار في شمال العراق، إنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى في سنجار لعلاج المرضى، لا سيما الأرامل والنساء اللاتي تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلي تنظيم داعش.







وشكرت حكومتي العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها، وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريبا لبدء بناء المستشفى.

وحصلت مراد على الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار مع الطبيب الكونجولي دينيس موكويج؛ لجهودهما في وقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس/آب 2014، واحتجزهن تنظيم داعش في الموصل، حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب، وفرت مراد بعد 3 أشهر ووصلت إلى ألمانيا.