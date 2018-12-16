شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الميليشيات تنهب معدات ووثائق وبضائع من ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر يمنية فى ميناء الحديدة، أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين، وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق السويد، بينها وبين الحكومة الشرعية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة، عن المصادر قولها إن الميليشيات نهبت - كذلك - مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها من المواد التى كانت فى طريقها للشحن عبر الميناء.

وأشارت إلى أن مدينة الحديدة شهدت - خلال الأسابيع الثلاثة الماضية - عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت الميليشيات على استبدال الزى الشعبى لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.

وتأتى عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين فى السويد، يقضى بوقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى تعز، التى تحاصرها ميليشيات الحوثى منذ سنوات، فضلا عن إعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.