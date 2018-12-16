الأحداث الأكثر تداولاً على "فيسبوك" في 2018

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة فيسبوك عن أكثر الأحداث تداولاً على منصتها في عام 2018.

وجمعت "فيسبوك" هذه القائمة عن طريق استخدام أكثر الكلمات الرئيسية الشائعة التي تمت مشاركتها بين 1 يناير و11 نوفمبر، ومقارنة هذه البيانات مع نظائرها العام الماضي.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت قائمة بالأحداث الأكثر تداولاً على فيسبوك في 2018:

1- اليوم العالمي للمرأة

كان اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس، أكثر الأحداث التي تم مناقشتها خلال عام 2018، وعلى الرغم من أن هذا الحدث كان الأكثر تداولَا على المنصة إلا أن "فيسبوك" أعلن أن النقاش قد تغير هذا العام، فبدلاً من الحديث عن اليوم تركزت المناقشة أكثر على المواضيع والقضايا المتعلقة بالمرأة.

2- March for Our Lives

مسيرة من أجل حياتنا والتي نظمها وقام بها الطلاب الناجون من حادث إطلاق النار في باركلاند بولاية فلوريدا، وذلك في 14 فبراير 2018، والتي دفعت الحوار والعمل حول العالم لدعم تنفيذ إجراءات أقوى لتقنين حمل السلاح.

وأعلن "فيسبوك" أن أكثر من مليون شخص أبدوا اهتمامًا بحضور الميسرة، وتم جمع أكثر من 2.5 مليون دولار من خلال حملة جمع التبرعات على "فيسبوك".

3- المشاركة المدنية Civic Engagement

كانت الانتخابات الرئاسة البرازيلية التي وقعت في 7 أكتوبر، والانتخابات النصفية الأمريكية التي تم إجراؤها في 6 نوفمبر، من أهم القضايا التي تمت مناقشتها على "فيسبوك" خلال عام 2018.

4- كأس العالم 2018

يُعد من أهم الأحداث الرياضية التي تم تداولها على "فيسبوك" خلال 2018، إذ توجّه أكثر من 383 مليون مشجع كرة قدم من جميع أنحاء العالم إلى "فيسبوك" للتعبير عن فرحتهم بفرقهم المفضلة من خلال 2.3 مليار مشاركة وتعليق وردود فعل.

وكان فوز فرنسا في كأس العالم في 15 يوليو، ومباراة نصف النهائي التي جمعت منتخب إنجلترا ضد كرواتيا في 11 يوليو الماضي من أكثر الأحداث تمت مناقشتها خلال هذا العام.

5- سوبر بول Super Bowl 52

ناقش أكثر من 62 مليون شخص نتائج المباراة النهائية في بطولة كرة القدم الأمريكية، ما جعله من أكثر الأحداث تداولاً على المنصة خلال عام 2018.

6- حفل الزفاف الملكي

تداول أكثر من 42 مليون شخص حول العالم على "فيسبوك" أخبار ومشاهد وصور زفاف الأمير هاري وميجان ماركل في 19 مايو.

7- نيلسون مانديلا 100:

في يوم 18 يوليو احتفل ملايين الأشخاص على "فيسبوك" بمرور 100 عام على ميلاد المناضل نيلسون مانديلا والرئيس الأسبق لدولة جنوب إفريقيا.​