شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيا برام الله ويصيب 4 فتية بالرصاص ويختطف شابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابا فلسطينيا تتهمه بإصابة جندى بحجر فى مستوطنة "بيت ايل" عند مدخل البيرة الشمالى بمحافظة رام الله بالضفة الغربية، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشاب المعتقل هو محمود الحلبى (19عاما).

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد زعمت أن شابا فلسطينيا تسلل الى داخل مستوطنة "بيت ايل" عبر السياج الفاصل وضرب الجندى بحجر من مسافة قريبة جدا فى رأسه ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة.

من ناحية أخرى ، أصيب 4 فتية فلسطينيين بالرصاص الحى خلال المواجهات العنيفة التى إندلعت عند مدخل مخيم الجلزون شمال البيرة بين الشبان من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى ، فيما اختطف مستعربون شابا فلسطينيا من داخل محله فى بلدة كوبر شمال رام الله.

وفى أعقاب تشييع جثمان الشهيد الفتى محمود نخلة إلى مثواه الأخير فى مقبرة المخيم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من منطقة المدارس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى والرصاص المعدنى بكثافة نحو الشبان والفتية، ما أدى إلى إصابة 4 فتية بالرصاص الحي.

وشارك مستوطنون جيش الإحتلال فى اطلاق النار على سكان مخيم الجلزون، وألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال ومستوطنيه، وفى ذات السياق ، اختطفت قوات المستعربين شابا من داخل محل تجارى فى بلدة كوبر، شمال رام الله، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

واختطفت قوات المستعربين الشاب محمد ماهر البرغوثى 27 عاما من داخل محل تجارى فى كوبر، حيث اقتحمت قوة كبيرة من المستعربين المحل واعتدوا عليه واختطفوه وفروا من المكان.