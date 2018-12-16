بالصور.. افتتاح معرض الصين الدولي للمجوهرات

افتتحت الصين فعاليات معرضها الدولي للمجوهرات في نسخته الـ19، بمركز الصين الدولي للمعارض ببكين، بمشاركة أكثر من 23 دولة ومنطقة حول العالم.



وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن المعرض الدولي للمجوهرات، الذي يعقد في الفترة ما بين 13 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يضم الآلاف من مصنعي المجوهرات المحليين والدوليين، وهو بمثابة منصة مهمة لعرض أحدث الاتجاهات والأذواق العالمية في صناعة المجوهرات.





ويعرض الحدث، الذي شغل مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة والخرز والجواهر من جميع أنحاء العالم، استناداً إلى أحدث الاتجاهات والأفكار والتقنيات المبتكرة عالمياً.





ويحرص على حضور هذا الحدث كبار المصممين ومحبي اقتناء الحلي والمجوهرات بأنواعها، حيث يتيح لهم فرصة شراء أحدث الأحجار الكريمة والجواهر الفريدة من نوعها.





وتشهد صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الصين تقدماً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي، حيث نمت مبيعات صناعة المجوهرات في البلاد بمعدل سنوي يزيد على 15%.





وتعتبر الصين أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك البلاتين، وأكبر سوق للأحجار الكريمة، وثاني أكبر سوق للذهب في العالم، فضلا عن كونها أكبر سوق للماس في آسيا.



