السعودية تتعهد بمنح تونس مساعدات واستثمارات بـ 830 مليون دولار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن السعودية تعهدت بمنح بلاده مساعدات مالية واستثمارات بقيمة 830 مليون دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشاهد لوسائل إعلام محلية اليوم بعد عودته من زيارة إلى السعودية.

وأوضح الشاهد أن المساعدات المالية والاستثمارات السعودية تتوزع بين 500 مليون دولار لتمويل الميزانية، و230 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية، و100 مليون دولار في شكل استثمارات.

ولفت إلى أنّ خط تمويل التجارة الخارجية سيتمكن من تقليص العجز التجاري، مشيرا أن وزير التجارة رضا شلغوم سيؤدي زيارة إلى السعودية (لم يحدد موعداً) لإتمام هذه القرارات.

وبدأ رئيس الحكومة التونسية، الخميس، زيارة إلى السعودية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان رئاسة الحكومة ، إن الزيارة التي تستمر 3 أيام، تأتي تلبیة لدعوة تلقاها الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس، قبل نحو أسبوعين.

وأدى ولي العهد السعودي زيارة إلى تونس، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثارت زيارته جدلا في أوساط النشطاء المدنيين والأحزاب السياسية في تونس ونظمت ضدها احتجاجات كبيرة.

والإثنين الماضي، وجّه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها ربيع 2019، ببلاده.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة، أجراها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى السعودية.