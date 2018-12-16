تعرف على سعر فستان مارجوت روبى فى BBC Radio 2

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تعتبر النجمة العالمية مارجوت روبى، أنها واحدة من أهم إيقونات الأناقة والموضة فى العالم، حيث ظهرت مارجوت البالغة من العمر 28 عاما خلال توجهها إلى محطة "BBC Radio 2" فى لندن، وذلك من أجل الترويج لفيلمها الجديد "Mary Queen of Scots".
وكان فى انتظار مارجوت عدد كبير من محبيها ومعجبيها، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، ووقعت لهم على "الاوتوجرافات".
ظهرت مارجوت روبى مرتديه فستان أنيق محتشم "floral" حمل إمضاء دار أزياء "Lady Marshmallow" ووصل سعره إلى 340 جنيه إسترلينى.
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