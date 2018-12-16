صور.. راندا حافظ بإطلالة جريئة فى جلسة تصوير لأحد الفنادق العالمية

نشرت المطربة راندا حافظ، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور الفوتوغرافى حسين الباشا، ظهرت فيها بـ"روب" أبيض وبإطلالة جديدة حازت على إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعى، وذلك ضمن حملة إعلانية لأحد الفنادق العالمية، التى تم افتتاحها منذ أشهر بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن راندا حافظ تستعد لطرح ألبومها الجديد، الذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، احمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم.