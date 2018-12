الفلوس بتعمل المعجزات.. شوف الفرق بملامح كلو كاردشيان فى 2007 و2018

تلجأ أغلب النجمات العالميات لإجراء العمليات والتعديلات التجميلية لتصبح كل منهن إحدى إيقونات الجمال، وأبرزهن نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان، التى كلما بحثت فى صورها القديمة ستكتشف أنها عاشقة للـ"تجميل"، وهو ما ظهر بوضوح بمنطقة الوجه.

فبالمقارنة صورتى كلو كاردشيان الأولى التقطت فى 2007 والثانية 2018، ظهر اختلاف واضح بوجه كلو نجمة برنامج "keeping up with the kardashians"، وذلك بعد استخدامها الفيلر والبوتوكس سواء بمنطقة الجبهة أو الذقن، كذلك الحاجبين.

أيضا تنحيف منطقة الرقبة و"اللغد" كان ضمن خطة كلو لتظهر أكثر جمالا وتألقا، كما ظهر بالصورة التى التقطت لها فى 2018 تعديل واضح بشكل أنف كلو كاردشيان بعد إجرائها عددا من عمليات التجميل بالأنف.