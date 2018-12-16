تقنية جديدة تساعد على شحن الهواتف الذكية عبر الملابستوصل عدد من الباحثين البريطانيين إلى ميزة جديدة من نوعها، لشحن الهواتف الذكية بشكل مستديم دون الحاجة لاستخدام الكهرباء، وذلك عبر شحنها فى الملابس.

توصل عدد من الباحثين البريطانيين إلى ميزة جديدة من نوعها، لشحن الهواتف الذكية بشكل مستديم دون الحاجة لاستخدام الكهرباء، وذلك عبر شحنها فى الملابس.

ووفقا لما نشره موقع "ميرور" البريطانى فصمم مجموعة من الباحثين من "جامعة نونتجهام ترنت" ألواح طاقة متناهية الصغر توضع فى أقمشة الملابس، بهدف إنتاج طاقة لشحن الهواتف المتحركة أو أى أجهزة إلكترونية صغيرة، ويبلغ طول اللواح 3 مليمترات وبعرض من 1.5 مليمتر، وهى صغيرة بدرجة تجعل من الممكن دمجها داخل ألياف الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الملابس.

وتعتمد هذه الألواح الصغيرة جدا على الحركة التى يقوم به الشخص من أجل توليد طاقة تكفى لشحن الهاتف وبعض الإكسسوارات التى تعتمد على الإمداد بالكهرباء، وتلك الألواح رقيقة جدا إلى درجة إنها لا ترَى بالعين المجردة، كما يمكن للشركات أن تضيفها إلى الثياب دون التأثير على المظهر الخارجى.

وتكمن مشكلة هذا المشروع فى أنه لشحن هاتف واحد بشكل كامل فقط، يتطلب وضع ما يقارب ألفى لوحة طاقية على الملابس، أما النموذج الذى جرى تطويره فى الوقت الحالى فاعتمد على مئتين فقط.

ويوضح الباحث تيلاك دياس، وهو أحد المشاركين فى المشروع العلمى، أن الألواح التى جرى تطويرها من شأنها أن تساهم فى الحد من انبعاثات الغاز التى صارت معضلة عالمية، ولأن الكثيرين قد يتساءلون حول ما إذا كان غسل هذه الملابس أمرا ممكنا، يقول العلماء إن عملية التنظيف لا تلحق أى ضرر بالتقنية الجديدة.