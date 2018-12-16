مايكروسوفت تكشف عن تطبيقها الإخبارى الذكى Hummingbird

فى محاولة منها لمنافسة العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى التى دخلت سوق الخدمات الإخبارية مثل جوجل وأبل وفيس بوك وتويتر، كشفت شركة مايكروسوفت عن تطبيقها الإخبارى الجديد Hummingbird المتاح بشكل حصرى على نظام تشغيل أندرويد.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن التطبيق متاح حاليا للتحميل فى عدد محدود من الدول فى الوقت الراهن، لكن من المنتظر إتاحته فى المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة، أمنا فيما يتعلق بشكل التطبيق، فبمجرد تحميل التطبيق، ستتم مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت أو لينكد إن الخاص به، ثم يتم مطالبته بإعداد المصادر الإخبارية والمواضيع التى يهتم بها.

وعلى عكس أخبار جوجل، لن يتمكن المستخدم من الانتقال إلى خيارات محددة، بل سيحصل على فئات عامة يمكنه البحث من خلالها، وبعد إعداد المزيج يتم تحديث الخلاصات مع المقالات التى عادةً سيكون المستخدم مهتم بها، وعند الضغط على زر الخيارات سيتمكن من حفظ المقال أو مشاركته أو ببساطة حظر جميع الأخبار من هذا المصدر.

وإلى جانب خلاصات الأخبار، فهناك أيضا علامة التبويب والبحث، كذلك هناك علامة تبويب ME، وهى خاصة بعرض الموضوعات المحفوظة وسجيل البحث، كذلك فإن التطبيق يتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعى، والتى تشير إلى أن التطبيق سيكون قادر بمرور الوقت على معرفة تفضيلات المستخدمين