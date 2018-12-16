شكرا لقرائتكم خبر عن السيولة بين التخمة والاختناقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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رائد برقاوي

عندما تخوض في أحاديث مع أغلبية أوساط قطاع الأعمال المحلي بشقيه الوطني والأجنبي يدور النقاش دائماً حول السيولة وتأخر الدفعات وتراجع الطلب في الأسواق.

الأحاديث تمتد أيضاً إلى الحاجة إلى مزيد من التحفيز الحكومي وتفعيل ما أقر منه، وتمتد أيضاً إلى تراجع الإيجارات وانخفاض قيم الأصول العقارية ومعها الأسهم، وارتفاع تكاليف الإقراض التي تعيق عمليات التوسع، ما يجعل المشاريع الجديدة تواجه تحديات جمة.

من المؤكد أنه لا توجد في الإمارات مشكلة سيولة، فحجمها مستقر عند 1.56 تريليون درهم، حتى إن البنوك متخمة بالودائع الخاصة والحكومية، وآخر إحصاءات المركزي تشير إلى أن إجماليها بلغ بنهاية أكتوبر 1.72 تريليون درهم، مرتفعاً 5.8% من بداية العام، في مقابل الائتمان البالغ 1.64 تريليون، مرتفعاً 4.2% من بداية العام، أي إن هناك فائض أموال كبيراً لدى الجهاز المصرفي.

الأمر يتعلق أكثر بثقة المستهلك المحجم عن الإنفاق، وبثقة المستثمر الذي يمتلك المال لكنه لا يسدد أو يتأخر في دفع المستحقات، والأهم هو تأخر الدفعات الحكومية للموردين والمقاولين وغيرهم.

إذاً هناك سيولة وهناك فائضٌ فيها في قطاعات متعددة، لكن في مقابل ذلك هناك أيضاً «اختناقات» في قنوات السيولة تؤثر سلباً في الأعمال اليومية وفي الإنفاق الاستهلاكي ما يضعف الثقة عند المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.

المؤشرات الأخيرة إيجابية تُظهر استمراراً في تحسن الأعمال على مستوى دبي والإمارات، مع انخفاض مستمر في تكاليف الإنتاج والتشغيل رغم ضريبة القيمة المُضافة، وارتفاع تكاليف الوقود.

أما كيف تراجعت تكاليف التشغيل، فالسبب يعود إلى انخفاض الإيجارات بنسبة كبيرة تراوحت بين 7 و10٪ بالمتوسط على أساس سنوي، فيما ساهم تفعيل الحوافز الحكومية في تقليص تكاليف ممارسة الأعمال، يضاف إلى ذلك لجوء التجار إلى خفض هوامشهم الربحية لتعزيز تنافسيتهم.

حل عقدة «الاختناقات» يبدأ أولا بتسديد الدفعات الحكومية المتأخرة، والتي بدأت تحسب بالأشهر وليس بالأسابيع، وتحتاج أيضاً إلى أساليب جديدة في تسهيلات دفع الرسوم الحكومية المستحقة على القطاع الخاص عبر تقسيطها، وتمتد إلى الحاجة لتغيير ثقافة الدفعات بين الموردين أنفسهم من القطاع الخاص، وإلى تحرك البنوك نحو عدم المبالغة في تكاليف الإقراض، فلا يجوز أن يصل الفارق في أسعار الإقراض ضعف أسعار الفائدة على الإيداع.

إن من شأن ترتيب أمور السيولة تعزيز الثقة في أوساط الأعمال والمستهلكين، فالثقة أهم عوامل نجاح أي اقتصاد، وبناؤها يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، كل في موقعه.

أسس اقتصاد الإمارات قوية جداً، وفرصه عظيمة، لكن الشراكة بين القطاعين بحاجة إلى تعميق أكبر وثقة أوسع.

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