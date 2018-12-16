أسوأ كلمات مرور استخدمت في 2018

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كتب - عاصم الأنصاري:

أصدرت شركة "سبلاش داتا" المتخصصة بأنظمة الحماية الإلكترونية، قائمتها لأسوأ كلمات المرور التي تم استخدامها خلال عام 2018.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، حللت "سبلاش داتا" أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت، ليظهر الخطأ المتكرر لأغلبية المستخدمين حول العالم، بالاعتماد على كلمات مرور بسيطة يسهل تخمينها.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، وأبدى المدير التنفيذي للشركة، مورغان سلين، اندهاشه من إصرار المستخدمين على وضع أجهزتهم وحساباتهم في دائرة الخطر، رغم الأنباء المتكررة حول عمليات الاختراق والهجمات التي تتعرض لها شركات ومؤسسات كبرى.

وكان أبرز الكلمات الجديدة التي ظهرت على قائمة 2018، الاسم الأول للرئيس الأمريكي "دونالد"، إذ احتل المرتبة رقم 23 بين كلمتين جديدتين تمامًا على القائمة "aa123456" و"password1".

وإليكم قائمة بأسوأ 10 كلمات مرور في 2018 وفقًا لمعدلات استعمالها:

1- "123456" (للعام الخامس تواليا)

2- "password"

3- "123456789"

4- "12345678"

5- "12345"

6- "111111"

7- "1234567"

8- "sunshine"

9- "qwerty"

10- "iloveyou"