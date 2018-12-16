محمد بن راشد: تحويل التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة بما فيها القطاعان الحكومي والخاص.. وقال سموه «نسعى لتحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على شعوبنا».



وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. «نريد سياسات حكومية ترسخ التسامح ودراسات مجتمعية معمقة لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة».

كما دعا سموه إلى جعل عام التسامح عاماً حافلاً بالإنجازات والمشاريع والمبادرات والبرامج التي تجسد أهمية قيم التسامح خصوصاً في الوقت الحالي.

وأكد سموه أنه لا بد أن تقود دولة الإمارات حركة الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية التي ترسخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي وفي المنطقة.



واعتبر سموه أن التسامح والتعددية من أهم مؤشرات رقي الدول وتحضرها وأن الاختلاف من أهم مكونات تكامل المجتمعات.. وقال «إن أكثر ما نفاخر به أمام العالم ليس ارتفاع مبانينا ولا اتساع شوارعنا ولا ضخامة أسواقنا بل نفاخرهم بتسامح دولة الإمارات».

وقال سموه على «تويتر»: «الأخوة والأخوات.. وجه رئيس الدولة حفظه الله بإعلان العام المقبل ٢٠١٩ في دولة الإمارات عاماً للتسامح.. بهدف تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة عاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري.. وترسيخ هذه القيمة التي أرادها زايد سمة ملازمة للمجتمع الإماراتي».



وأضاف: «التسامح عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، وأداة من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم. ونسعى في ٢٠١٩ لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة في منطقتنا التي عانت كثيراً بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب».