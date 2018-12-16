شكرا لقرائتكم خبر عن «حملة نظّفوا الإمارات» تجمع 25 طن نفايات من 7 مواقع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد الشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة وأبوظبي، حطّت حملة نظّفوا الإمارات رحالها في إمارة دبي، وتمكن أكثر من 4,200 متطوع من جمع 25 طن نفايات من سبعة مواقع تغطي مساحة 18 كم، بما فيها الموقع الرئيسي في منطقة أم النهد - شارع دبي العين، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم جمعه في 5 إمارات 32,5 طن.

بدأت فعاليات الحملة برعاية وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري الذي أكد أن حماية البيئة هي الهدف الرئيسي للسياسات التنموية لدولة الإمارات التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء.

أضاف المنصوري: لقد وقّعت دولة الإمارات وصدّقت على 16 اتفاقية بيئية دولية تحكم البيئة العالمية، ولدى الإمارات العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الوزارية واللوائح التنفيذية من أجل الحفاظ على البيئة.

وقال: اليوم قمنا بعبور العديد من المعالم في رحلتنا لتحويل قطعة من الصحراء إلى بلد ديناميكي وعالمي ومغامر ومستقبلي بقيادة رؤى وقيم قادتنا، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نستمر في تنمية أصولنا الاقتصادية والتجارية والمادية والبشرية والاجتماعية والثقافية من خلال التنويع في القطاعات غير النفطية، تمكننا من توفير أساس مرن للناس.

وأكد عبدالعزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، في كلمته الافتتاحية، سعادته بوجود آلاف المشاركين. وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: إن اليوم يعكس الوحدة التي تميز هذه الأمة الشابة والديناميكية، كما يقدّم شهادة على حقيقة أن الإشراف البيئي أو الالتزام بالبيئة مفهوم مشترك يتقاطع مع جميع الحواجز مثل الطبقة والقطاع والعرق والجنسية والجنس والعمر.