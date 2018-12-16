محمد بن زايد: بلادنا عنوان التعايش والانفتاح على الآخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن دولة الإمارات هي عنوان التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر.. مؤكداً سموه أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم».



وأكد سموه أن المجتمعات التي تؤسس على قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بجميع جوانبها وترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل.



وأضاف سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» رسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش والتعاون وحرص على غرس هذه القيم العظمى لدى أبناء شعبه الذين يجسدون معانيها الإنسانية بكل رقي وتحضر في دولة الإمارات وخارجها.. وقال سموه إن النموذج الإماراتي في التسامح يرتكز على قيم حب الخير للجميع والتآلف والتعاون والعطاء والمساواة بين البشر جميعا.



وقال سموه على «توتير»: «بإعلان خليفة 2019 عاماً للتسامح.. نستذكر إرثاً إنسانياً عظيماً أرساه زايد أساسه التسامح.. ليصبح نهجاً لمجتمع الإمارات المتعدد الهويات والثقافات.. ما أحوج العالم اليوم إلى تعزيز القيم الإنسانية الجامعة التي تمكن المجتمعات من العمل لما يخدم مصالحها وينهض بأوطانها ويؤمن مستقبل أجيالها».