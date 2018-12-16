المدفع يشيد بتقنيات «ذاكرة الوطن» في مهرجان «زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستقطب منصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف الوطني في مهرجان الشيخ زايد التراثي، كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب عدد كبير من الزوار الذين يُبدون إعجابهم بالتقنيات المتطورة التي تعرض بها المنصة مقتنياتها.

وزار حمد عبد الرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، يرافقه جمعة الرميثي، عضو مجلس إدارة الأرشيف الوطني، رئيس اللجنة التنفيذية، منصة «ذاكرة الوطن».

وأشاد المدفع بالوسائل الحديثة التي يعرض بها الأرشيف الوطني لجمهوره تاريخ الإمارات ومراحل تطورها، ويُطلعهم على الوثائق والصور التاريخية والأفلام الوثائقية، وبذلك يؤدي الأرشيف الوطني الدور الذي أكده سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الأرشيف الوطني، في إطلاع الأجيال على سيرة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «يتوّج الأرشيف الوطني جهوده وإنجازاته في عام زايد، بما يقدمه الآن في منصة ذاكرة الوطن في مهرجان الشيخ زايد التراثي، ويفتح صفحات مهمة من تاريخ القائد المؤسس المغفور له، مفعمة بمبادئه الوطنية ومآثره الحميدة أمام الأجيال، فيرسخ في نفوسهم هويتهم الوطنية، ويعزز انتماءهم لدولة الإمارات، وولاءهم لقيادتها الحكيمة، هذا لأجيال الشباب.

وثمن المدفع جهود اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وتخطيطها الدقيق والمُحكم لمجريات المهرجان وهنأها بنجاحه.

وتقدم منصة «ذاكرة الوطن» ثلاث حقب رئيسة من مسيرة المغفور له.