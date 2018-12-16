أستراليا تطعن القدس وتعلنها عاصمة ل «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أمس، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة ل«إسرائيل»، لكن لن يتم نقل السفارة إلى هناك على الفور، في حين أدانت السلطة الفلسطينية الإعلان المجحف وتوعدت بالرد، وسط إدانات عربية كبيرة، حيث أكدت الجامعة العربية أن ذلك سيترك أثره في العلاقات العربية الأسترالية.

وقال موريسون إن «أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة ل«إسرائيل». وأضاف: «نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عملياً.. وبعد تحديد الوضع النهائي ولكن أستراليا ستفتح بها مكاتب تجارية ودفاعية».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن اعتراف أستراليا أمر مدان، في وقت تعمدت فيه أستراليا استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة، تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي، عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ بأنها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين، وقال إن فلسطين تدرس الرد على هذا القرار.

وتابع أن قرار أستراليا لا يتعارض أصلاً مع المفهوم «الإسرائيلي» أن القدس بشرقيها وغربيها هي «إسرائيلية» وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينياً؛ لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي.

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إعلان موريسون، بالخطير والمستفز. وأشارت إلى أن هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً لمواقف وسياسات الاحتلال. وأكد أن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية، وسيترك أثره في مجمل العلاقات العربية الأسترالية، فيما دان الأردن الإعلان الأسترالي.

(وكالات)