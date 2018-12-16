قرقاش: الاستهداف الخبيث للسعودية يعمّق أزمة قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مزاعم النظام القطري حول المنظومة الخليجية وقياداتها وتوسلاته للوساطة من دون ان يقدم أي طروحات جديدة. وقال قرقاش إن النظام القطري، يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضعاً غير طبيعي.

وأوضح في تغريدة على «تويتر» أمس السبت: ان «أمير قطر يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة.. ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، والمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغيراً جوهرياً يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية».

وأضاف قرقاش: «ولعلنا لا نضيف جديداً حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والإيرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس».

وكان أمير قطر، انتهز فرصة انعقاد مؤتمر للفتنة في الدوحة للهجوم على دول المقاطعة والتطاول على مجلس التعاون الخليجي وفاعليته. وقال: «لم يتغير موقفنا من حل الأزمة عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى»، بحسب تعبيره.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: «وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخراً والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة».

بدوره، ردّ وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تطاول أمير قطر على دول مجلس التعاون في منتدى الفتنة، واتهم الشيخ خالد، أمير دولة قطر بالتآمر. وغرد الوزير البحريني، في حسابه على «تويتر» أمس: «قطر تدعو إلى الحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض».

وأضاف في تغريدة أخرى: «قطر تدعو إلى الاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون».

وبالرغم من أن الموقف القطري ظل على الدوام متناقضاً ويخفي أكثر مما يعلن إزاء مجلس التعاون، إلا أن وزير خارجية تميم محمد عبد الرحمن آل ثاني، توسل الحوار خلال منتدى الفتنة في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمة التي تخنق «نظام الحمدين».

وأبدى عدم رضاه عن الأداء العربي للوساطة لإنهاء الأزمة القطرية. كما استجدى أمير النظام القطري تميم بن حمد، خلال افتتاحه المنتدى الوساطة الكويتية من دون أن يبدي أي إشارة إلى تغيير موقفه المتعنت.

وأوضح الإعلامي الكويتي، أحمد الجار الله، أن هناك تصوّراً لدى القطريين بأن تدمير مجلس التعاون الخليجي وإحداث التوتر في الوطن العربي، قد يتسبب في أن يكون مقر القرار العربي هو الدوحة.

وأضاف الجار الله، خلال لقائه ببرنامج «بالمختصر»، أن تركيا تحلم بالقرار الإسلامي وتريد تدمير العالم الإسلامي، مثل ما قطر تحلم بالقرار العربي، قائلًا: «هي مقتنعة أنه سيأتي يوم ويكون القرار العربي بيدها».

وأشار إلى أن قطر، لها علاقات قوية مع تركيا وإيران، خاصة بعد المقاطعة العربية لها، مؤكداً أن حكم «الملالي» الإيراني لن يستمر، قائلًا إن شعب إيران جميل ومختلف عن حكامهم ولا يمكن أن يتركوا حياتهم بيد هؤلاء.

ولا شك في أن أمير قطر، آخر من يتحدث عن التعاون العربي والخليجي، فبالأمس القريب، كشفت قناة «مباشر قطر»، في تقرير إعلامي، عن أن «نظام الحمدين»، أنفق قرابة ال100 مليون دولار لتشويه دول المقاطعة وإلصاق التهم الباطلة بهم.

وأشارت القناة، إلى أن النظام القطري، قام بتوظيف منظمات حقوقية مشبوهة لتشويه دول المقاطعة العربية.

من ناحيته، فضح حساب «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، مراكز أبحاث قطر، مشيراً إلى أن مركز الجزيرة للدراسات، أعد كتاباً لنفاق حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، ووالد تميم بن حمد، في حيلة رخيصة للتغطية على جرائمه وإخفاء تورطه في نشر الإرهاب بدول الجوار.

وأشار الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إلى أن نظام تميم بن حمد، ضرب المجتمع القطري في مقتل؛ إذ أدت سياساته التي دمرت الاقتصاد إلى انتشار ظاهرة الطلاق داخل المجتمع بصورة غير مسبوقة، فضلاً عن فشل مركز الاستشارات العائلية في القيام بدوره لمواجهة الأزمة التي تهدد المجتمع بالانهيار.