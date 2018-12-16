500 جندي«إسرائيلي» يفجرون منزلاً فلسطينياً في «الأمعري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله:”الخليج 365”، وكالات:

فجّر جيش الاحتلال «الإسرائيلي» منزلاً فلسطينياً لعائلة أبوحميد في مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، بعد حصاره لساعات من قبل 500 جندي، وأصيب خلال عملية الهدم أكثر من 56 مواطناً جراء المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط منزل العائلة، فيما أعلن حزب «البيت اليهودي»، أنه سيطرح أمام اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون يسمح «بطرد» عائلات منفذي العمليات من مكان إلى آخر داخل الضفة الغربية. واستشهدت امرأة فلسطينية من أراضي ال48، في المسجد الأقصى المبارك، إثر نوبة قلبية، بعد أن منعت شرطة الاحتلال، سيارة الإسعاف من دخول المسجد.

وأخلت قوات الاحتلال، عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، والمواطنين المعتصمين داخل المنزل بالقوة، واعتدوا بالضرب وقنابل الصوت عليهم. وحاصر أكثر من 500 جندي منزل العائلة، المقام على طرف المخيم، واقتحموه، وأخلوا من فيه بقوة، وأخلوا الطوابق الأربعة من السكان. واندلع اشتباك مسلح بين مسلحين وقوات الاحتلال على مقربة من المنزل، كما اندلعت مواجهات عنيفة بالحجارة بين متظاهرين وبين قوات الاحتلال في المخيم، بينما احتجز الاحتلال أكثر من 100 مواطن من المعتصمين داخل المنزل.

وأخلت قوات الاحتلال المواطنين الذين يقطنون المنازل المجاورة لمنزل عائلة أبو حميد ونقلتهم لملعب مدرسة البيرة الجديدة، وتركتهم في العراء في البرد القارس. ونقل طفلتين إلى المستشفى بسبب البرد الشديد. ووضعت سيدة مولودها خلال احتجازها في الملعب. وقرر جيش الاحتلال هدم منزل العائلة، بعد اتهام نجلها إسلام، بقتل جندي خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في مخيم الجلزون قبل أشهر، بعد إصابته بحجر.

وأصيب العشرات من المرضى في مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال أثناء عملية تفجير منزل عائلة أبو حميد، حيث أكد مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر وغير مباشر لمجمع فلسطين الطبي بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العديد من المرضى بحالات الاختناق الشديد خاصة الأطفال والنساء، نتيجة استنشاقهم كميات كبيرة من الغاز. وأعلنت السلطة الفلسطينية في أعقاب تنفيذ الاحتلال لعملية هدم المنزل عن قرار الرئيس محمود عباس بإعادة بناء المنزل مجدداً في رسالة تحد جديدة من قبل السلطة لممارسات الاحتلال بحق عائلات الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن أم ناصر أبو حميد الذي هدم منزلها، هي والدة شهيد، ولديها أربعة أبناء تعتقلهم سلطات الاحتلال وهم محكومون بالمؤبدات، واعتقلوا مؤخراً ابنها السادس إسلام، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن مقتل جندي في الأمعري قبل أشهر، فيما ابنها السابع معتقل إدارياً.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة رام الله والبيرة، جثمان الشهيد الفتى محمود نخلة (16 عاما)، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت أمس الأول الجمعة، بالقرب من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ورشق مستوطنون، سيارات المواطنين المارة قرب مستوطنة «افرات» المقامة على أراضٍ محتلة جنوب بيت لحم، حيث عمدت مجموعات من المستوطنين إلى رشق السيارات بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركبات.

(وكالات)