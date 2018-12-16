الإمارات قِبلة التسامح وحاضنة الأديان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد الماحي



قال مقيمون في الإمارات: إن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2019 عاماً للتسامح، يؤكد أن الإمارات أصبحت قبلة التسامح في العالم، من خلال النموذج الذي تقدمه.



وقال روماني جمال، مقيّم: «دولة الإمارات أسست ثوابت راسخة مبنية على التسامح والاحترام بين جميع الأفراد بمختلف الثقافات والديانات، من خلال تجريم الكراهية ونبذ التطرف، ولا شك أن هذا من أبرز الأسباب التي تدفع الشعوب إلى اختيارها مقراً للإقامة والعمل، خاصة أنها تكفل الحريات وتحفظ الحقوق». وأضاف: «ولدت وترعرعت في الإمارات، ولم أشعر يوماً بالتعصب والانغلاق والكراهية في هذا المجتمع»، مشيراً إلى أن «الاعتراف الرسمي بكافة الطوائف المسيحية موجود منذ زمن في الدولة، فللمسيحيين حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية، حيث تتواجد في الإمارات كافة الكنائس المسيحية منها الشرقية مثل الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس المسيحية الغربية مثل البروتستانتية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية». وتابع: يشاركنا شيوخ الدولة في أعيادنا الميلادية، مثل مناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ويرسلون للكنائس التهاني والتبريكات، ويفتتحون مباني الكنائس الجديدة، فهل شهدت أي دولة في العالم لديها هذا الانفتاح والتسامح الديني، والاحترام للآخر؟ في الإمارات تشعر حقيقة كيف يسهم السلام والتعايش في تقريب الأفراد من بعضهم، الأمن والعدل الذي نشعر به يجعلنا نحرص على أن ينعم هذا الوطن بكل استقرار ونجاح.



أفادت ميرا كمال مرقص: «أشعر أن التسامح موجود لدى الشعب بالفطرة، سنوات عشنا على أرض الإمارات نمارس عباداتنا ونحتفل بأعيادنا ونشعر بالمشاركة.. جميلة هي الحياة حين يسودها التسامح».



وأشارت إلى أن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، يدل على أن دولة الإمارات واحة للسلام والأمان وموطن للجميع، وحرصها على توفير كل معايير الحياة المستقرة الآمنة، لكل المقيمين فيها باختلاف عقائدهم أو دياناتهم أو جنسياتهم وانعكس ذلك عليهم، حيث تطبعت أخلاقهم بطابع إماراتي أصيل في التسامح وفن العيش المشترك، ومن ثم فإن كل إماراتي ومقيم أصبح سفيراً وممثلاً لدولة التسامح، والمواطنة الشاملة.



وقالت: إن الإمارات تقدم نموذجاً مشرفاً يجسد قيم التسامح والتعايش السلمي، وإن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية نشر قيم والوسطية والاعتدال، باعتبارها من ركائز تطور المجتمعات واستقرارها وسعادتها، وأداة فعالة ضد التطرف والتعصب والكراهية.



واقع ملموس



وتؤكد فايلوت موش أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019 عاماً للتسامح، يعتبر مبادرة كريمة من سموه لتعميق روابط التسامح بين المواطنين والمقيمين، كما أنها رسالة محبة وسلام لكافة شعوب الأرض، من دولة الإمارات التي يسودها التوازن، فالأصالة هنا ليست رصيداً تاريخياً وحسب، وإنما هي الإرادة والقدرة الذاتية على الإبداع.



وأضافت أن قيمة التسامح باتت واقعاً ملموساً في الدولة من خلال معايشتهم اللصيقة بالمجتمع الإماراتي الذي اتخذ من هذه القيمة سبيلاً لتعامله مع الآخر، كل ذلك بفضل دعم وجهود قيادة الدولة في ترسيخ هذه القيمة النبيلة التي جعلت الدولة تتبوأ مراكز متقدمة في التسامح والتعايش السلمي.



ويعتقد أن منظومة التسامح العالمية تسير بالتوازي مع مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للتعايش والتسامح في إطار التداول الاجتماعي والديني وتنظر لهما على أنهما وجهان لعملة واحدة، بحيث يصعب الحديث عن أحدهما دون الآخر.



وتابعت: لقد أصبحت قيم التسامح مؤشراً واضحاً لاستدامة الأعمال لما توفره من مناخات مستقرة وبيئة تحفيزية، جعلت من الإمارات في مقدمة الدول التي يفضلها الناس من حول العالم للعيش والعمل، كما أصبحت هذه القيم أيضاً مؤشراً على كفاءة المنظومة البيئية والتشريعية للدولة، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.



ممارسة الشعائر



وقال بونغ غيريرو: إن الإمارات انتهجت وقدمت للإنسانية منهجاً فريداً ومثلاً يحتذى به في التسامح وفي احترام وقبول الآخر، وما نشهده اليوم على أرض الواقع، من حرية في ممارسة الشعائر كل حسب معتقده، وما تقدمه من إنجازات في هذا المجال، متمثلة في إنشاء وزارة للتسامح وإقرار وتفعيل قانون للتسامح، يدعم التعايش السلمي، ويسمح بحرية العبادة ما هو إلا نتاج طبيعي لسماحة ومحبة قلبية حقيقية ثبّتها، وأرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.



وأشار إلى استمرار هذا النهج الذي سار على أيدي أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، فهي دولة التسامح والتي نتمنى لها المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظها وقيادتها وشعبها.



إن الإمارات رمز التسامح الحقيقي، وتعد مسألة التسامح من أهم الأجندات الوطنية لدولة الإمارات وتحقيق المواطنة الشاملة. وقال: إن احتضان الإمارات المؤتمرات الداعمة للتعايش والتسامح بين بني الإنسان دليل على منهجها الذي يعد أنموذجاً يحتذى به في دول العالم كافة.



وأضاف أن ما تقوم به دولة الإمارات من احتضان للتنوع وعدم التفرقة، مثال يجب أن يتم الاحتذاء به في كل الدول، حيث تتم ممارسة الشعائر بحرية كاملة وانفتاح على المجتمع، وتحقق شعار المواطنة الحاضنة للتنوع.



واستطرد قائلاً: إن تسامح دولة الإمارات يتجلى في معاملة الكنيسة كمعاملة المساجد في إعفاء المصلين بالكنيسة من رسوم المواقف طوال وقت الصلاة، وأيضاً إعفاء الكنيسة من مصاريف الماء والكهرباء، بل والأكثر من ذلك كله، وما لا يعرفه الكثيرون هو ما قدّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من معونة للكنيسة لتكملة مبانٍ كانت الكنيسة في حاجة إليها.



أكد مكيث ماتيسيا، أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى في كل المجالات، فهي مثال للتسامح والعيش الكريم، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، وروح التعاون والتسامح والمحبة التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، ولذلك تعتبر مكاناً ملائماً للعيش والاستقرار، فهي من الدول السباقة لتعزيز روح المحبة والتسامح بين مختلف الجنسيات.



وقال: إن «الشريحة الكبيرة من الجالية الهندية في الإمارات، تعتبر دليلاً واضحاً على تعلق الشعب الهندي بدولة الإمارات، فنحن نعيش هنا بأمان وسلام وبوظائف تعيل أسرنا، إلى جانب ممارسة شعائر العبادة بحرية في الكنائس والمعابد والمساجد بما يعكس روح التسامح والمحبة التي تربط البلدين».



وبيّن أنه على الرغم من اختلاف الديانات والعقائد في الهند إلا أن الإمارات ساهمت وتسهم في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة، حيث انتهجت الدولة منذ تأسيسها سياسة الانفتاح والتسامح، وحافظت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مبدأ عدم الانحياز لأي تعصبات أو صراعات، ومد يد العون والمساعدة لدول العالم أجمع.