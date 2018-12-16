دعوات بريطانية للتوافق حول «بريكست» قبل «الانسحاب المدمر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزراء بريطانيون، أمس السبت، نواب البرلمان إلى التوصل ل«توافق» حول اتفاق «بريكست»؛ لتجنب انسحاب «مدمر بدون اتفاق» من الاتحاد الأوروبي، فيما تمسك آخرون بضرورة الحصول على نسخة معدلة من الاتفاق، الذي فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خلال القمة الأوروبية الأخيرة، في الحصول على أي ضمانات؛ للمساعدة على تمريره، قبل التصويت المرتقب عليه. كما دعت صحف، ماي إلى تغيير سياستها، ووضع النواب في مواجهة الاختيارات المتاحة، محذرة من أن البلاد لا تتحمل شهراً آخر من حالة «عدم اليقين».

وقالت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود، في مقال نشرته صحيفة «ذي ديلي ميل»، أمس،: إنّ اتفاق «بريكست قد يتم إقراره؛ إذا قرر السياسيون اتباع طريق مختلف وفقط، وإذا عمد ائتلاف ممن يريدون الأفضل للبلاد خوض جدل أقل، والسعي أكثر إلى تحقيق تسوية»، لافتة إلى أن «الجمود، الذي يواجه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أمر يجب أن يثير قلقنا جميعاً».

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، في حديث إذاعي ل«بي بي سي»، أن البرلمان قد يؤيد اتفاق «بريكست»؛ إذا تلقى ضمانات من الاتحاد الأوروبي، محذراً من أن خيار الخروج دون اتفاق لا يزال مطروحاً. وقال:«عندما تهدأ الأمور، ستكون الطريقة الوحيدة لتمريره في مجلس العموم؛ هي أن تكون لدينا نسخة معدلة من الاتفاق، الذي تفاوضت عليه الحكومة».

ورجح هانت أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات؛ لتجنب خروج بريطانيا دون أي اتفاق، وهو سيناريو يقول الجانبان: إنه سيسبب ضرراً كبيراً لقطاع الأعمال والاقتصاد.

وقال هانت: «لا يمكننا في هذه المفاوضات إبعاد خيار الخروج دون اتفاق، لا أعتقد أن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكون واثقاً إلى حد كبير من أننا لو لم نجد حلاً لهذا، فلن ينتهي بنا الحال دونما اتفاق».

وبحسب ما نشرت صحيفة «تايمز»، أمس، فإن غالبية الوزراء في حكومة ماي، يعتقدون أن اتفاقها انتهى أمره، ويبحثون خيارات؛ بينها: إجراء استفتاء ثان، وقالت الصحيفة: إن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لماي، لتغيير سياستها قبل التصويت الحاسم، وأن عليها القبول بحقيقة أنها لن تستطيع الوصول إلى تغييرات محورية في الاتفاق، وأن البلاد لا يمكنها أن تتحمل شهراً آخر من حالة عدم اليقين.

وقالت الصحيفة: إنه على الرغم من أن ماي ستخسر بطبيعة الحال إذا طرحت مجدداً مشروع الاتفاق للتصويت داخل البرلمان؛ لكنها ستكون أجبرت النواب على مواجهة الاختيارات المتاحة؛ وهي: إلغاء الاتفاق، أو وضع اتفاق جديد على غرار نموذج النرويج، أو إجراء استفتاء ثان.

وكانت ماي، قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني؛ «لأنه سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات».

وتستبعد ماي فكرة إجراء استفتاء آخر، رغم وجود دعم متزايد للفكرة في أوساط نواب حزب العمال المعارض.

وفي بروكسل، رفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول بعض البنود الخلافية في اتفاق «بريكست»، وقال العديد منهم: إنّ البرلمان البريطاني يستطيع وحده معالجة مشكلة المصادقة عليه؛ لكن حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه ماي نفسها منقسم، وقدّم معارضو «بريكست» مذكرة؛ لحجب الثقة عنها نجت منها، مساء الأربعاء؛ لكن 117 نائباً، أي أكثر من ثلث نواب حزبها، أيدوا إسقاطها. (وكالات)