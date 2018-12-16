«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كمبالا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا: ”الخليج 365”

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي الأوغندي في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك ضمن محطتها الثانية في إطار بعثتها التجارية الرابعة على التوالي إلى شرق إفريقيا.

عزّزت البعثة التي يرأسها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس البعثة، خلال الملتقى الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف أوغندا وهيئة الاستثمار الأوغندي ومؤسسة القطاع الخاص في أوغندا، شبكة علاقاتها مع مجتمع الأعمال الأوغندي، حيث عقدت عدداً من اللقاءات الرسمية واجتماعات العمل الثنائية بين أعضاء البعثة ونظرائهم الأوغنديين.

واستهدف الملتقى الذي أقيمت فعالياته في «فندق شيراتون كامبلا» أمس تحت شعار «مدخل نحو شراكة استثمارية أقوى»، وبمشاركة 30 شركة وطنية إماراتية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة كالحديد والصلب والمواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة الكهربائية وغيرها، إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين الإماراتي والأوغندي.

الحضور

وعقدت فعاليات الملتقى وسط حضور رسمي رفيع المستوى من الجانب الأوغندي، تمثل بحضور رئيس وزراء جمهورية أوغندا الدكتور روهاكانا روغوندا، ووزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ماتيا كاسايجا، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء عدد من الجهات الرسمية المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى جانب حشد من ممثلي مجتمع الأعمال الأوغندي من مختلف القطاعات.

وشارك في فعاليات الملتقى عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات لدى أوغندا، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد راشد ديماس وناصر مصبح الطنيجي عضوا مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وممثلين عن مركز إكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة.

علاقات متميزة

وأعرب رئيس وزراء جمهورية أوغندا روهاكانا روغوندا، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الإمارات، وحرصها على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، معرباً عن أمله بأن تثمر زيارة البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإسهام بدفع مجالات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب بما يُعزّز من حجم التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص الأوغندي والإماراتي ورفع نسب المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس الوزراء الأوغندي بالجهود التي تبذلها «غرفة الشارقة» وخاصة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بلاده من خلال تنظيم البعثات التجارية التي أعطت دفعاً وزخماً إيجابياً للتعاون القائم بين البلدين، معرباً عن ترحيب بلاده بالمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين وحرصها على تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات التي تخدم مصالح الطرفين، مؤكداً على تنوع ووفرة الفرص الاستثمارية السانحة والمجدية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مزايا تنافسية

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس البعثة، في افتتاح أعمال الملتقى، حرص الغرفة على تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوغندا بشكل عام ومع إمارة الشارقة بشكل خاص، بما يسهم في رفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الجانبين، مستعرضاً الأهمية الاقتصادية التي تمتاز بها إمارة الشارقة .وسلط العويس الضوء على ما تزخر به الشارقة من مزايا تفضيلية وتنافسية على صعيد تنوع الاقتصاد والقاعدة الصناعية المتطورة والبنية التحتية الحديثة والتشريعات المرنة وشبكات المواصلات والمنافذ الجوية والبحرية التي تربطها بمختلف دول العالم .نموذج رائد

وأشاد عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في كمبالا، في كلمة له خلال الملتقى، بمتانة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية القوية القائمة بين الإمارات وأوغندا وتطورها المتواصل، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لتطوير علاقاتها مع جمهورية أوغندا في كافة مجالات التنمية، مؤكداً على أهمية هذا النوع من الملتقيات الاقتصادية وتبادل البعثات التجارية وبحث فرص وآفاق التعاون والاستثمار المشترك بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً في كافة الميادين.