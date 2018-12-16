سلطان بن أحمد يُكرّم المتنافس المغربي بلقب «منشد الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المغربي معاذ بوكيوض، الفائز بلقب برنامج «منشد الشارقة» بعد إحرازه أكبر عدد من أصوات لجنة التحكيم والجمهور، في آخر سهراته بمسرح المجاز.

وفي الدورة ال 11 من البرنامج الذي تنظمه قناة الشارقة، حلّ في المركز الثاني الجزائري لقمان إسكندر، فيما نال المنشد التونسي نافع عياد المركز الثالث، بينما لم يحالف الحظ المصري محمد شعير، والأردني إبراهيم الكيالي، والسعودي عادل الأسدي، والسوري محمد نقشبندي.

وقدم كل المنشدين لوحات إشادية عبّرت عن جماليات صوتية لاقت استحسان لجنة التحكيم، التي ضمّت محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، والمنشد الإماراتي أحمد بوخاطر، والمنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج: «هذه المرة الثانية على التوالي التي يبقى فيها اللقب في المغرب الشقيق بعد دورة العام الماضي؛ إذ عبر سفراء المملكة من المنشدين المبدعين، عن ثقافة كبيرة تتمتع بها بلادهم على صعيد الإنشاد، وها نحن نحتفي بمنشد جديد استطاع أن يبهر الجميع بأداء متميز، عكس من خلاله موهبة كبيرة وثقافة واسعة في مجال الفن الإنشادي».

وتابع هاشم: «استطاع «منشد الشارقة» أن يحقق مكانة متقدمة على صعيد البرامج التي تستهدف إظهار المواهب الفنية، لجهوده طوال 11 عاماً في البحث عن الأصوات المتميزة في مختلف الدول العربية، لتتنافس فيما بينها خلال رحلة ملأى بالجهد والمثابرة، ليكونوا قادرين على نقل صورة مشرقة عن هذا الفن النبيل، الذي يتميز بأصالة كبيرة.

وشهدنا في الختام لوحات إبداعية صاغتها حناجر المتسابقين الذين توشحّوا بأعلام بلادهم، في مشهد يعكس التآخي والمحبة التي اعتدنا أن نراها على أرض الشارقة؛ حاضنة المثقفين والمبدعين».

وشهد الحفل إطلالة الفنان العالمي سامي يوسف، وفرقته الموسيقية، وقدّم للجمهور باقة متنوعة من أشهر أغانيه وموسيقاه، وسط تفاعل كبير أبداه الجمهور الموجود في المسرح، كما حضر الحفل الختامي حامل لقب الدورة الماضية ياسين لشهب، ووصيف النسخة التاسعة الأردني نزار الشياب.

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، يرافقه محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الرعاة والداعمين للبرنامج.