الاختراقات تلاحق «فيسبوك» ومحاكم أوروبية تفتح تحقيقاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في توقيت حسّاس وبختام عام صعب تخللته متاعب عدة أبرزها فضيحة استخدام شركة بريطانية بيانات 50 مليون مستخدم من دون علمهم، اعترفت شركة «فيسبوك» بأحدث اختراق طال صوراً خاصة لأكثر من 6.8 مليون مستخدم.

ويبدو أن أحدث حلقة ضمن سلسلة فضائح «فيسبوك» لن تقف عند هذا الحد مع تحرّك جهات تنظيمية أوروبية للتحقيق بالمسألة المتوقع أن تشكل المزيد من الضغوط على سهم «فيسبوك» الذي خسر أكثر من 33% من أعلى مستوى حققه في يوليو الماضي عند 217 دولاراً، وأغلق السهم عند 144 دولاراً يوم الجمعة.

وقال المفوض الإيرلندي لحماية البيانات، والذي ينظّم عمل «فيسبوك» إنه يجري تحقيقاً لتحديد مدى امتثال الشركة للقوانين الأوروبية الصارمة، فيما أصدرت «فيسبوك» بياناً ردت فيه على تلك الأنباء بالقول: إنها كانت على تواصل مع الهيئة الإيرلندية، وإنها مستعدة للإجابة عن جميع الأسئلة، وعبّرت في تدوينة لها عن عميق أسفها لما حدث.

وكشفت «فيسبوك» عن الخلل، مشيرة إلى أنه مكّن نحو 1500 من التطبيقات لأكثر من 870 مبرمجاً من النفاذ إلى صور خاصة للمستخدمين لمدة 12 يوماً حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد هذا التحقيق الثاني الذي يجريه المفوض الإيرلندي لحماية البيانات «دي بي سي» لفيسبوك منذ سريان القانون الأوروبي في مايو الماضي.

ويمكن لهذا الخلل أن يقوّض قدرة عملاق التواصل

الاختراقات تلاحق «فيسبوك»

الاجتماعي على إقناع المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا بالجهود التي يبذلها والتحسينات التي طرأت لتعزيز معايير الأمن والخصوصية بعد سلسلة من الفضائح والمخالفات.

وتعرض موقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر 2018 لاختراق من قبل قراصنة أدى إلى سرقة معلومات 50 مليون حساب، حيث أخرج الموقع 90 مليوناً من المستخدمين منهم 40 مليوناً قاموا باستخدام الميزة التي أدت إلى الاختراق، وطلب الموقع منهم إدخال كلمات المرور الخاصة بهم مجدداً حتى يتم تغير رموز الوصول. (وكالات)