شكرا لقرائتكم خبر عن .. وإشادة أممية بظهور مذيعة مصرية من مرضى المتلازمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
ثمّنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قرار فضائية مصرية خاصة مؤخراً، بتعيين أول مذيعة تلفزيونية من مرضى متلازمة داون، وإفساح المجال لها للظهور على الرأي العام المصري، في سابقة هي الأولى من نوعها في الإعلام العربي.
وقالت الهيئة في بيان : إن تعيين المصرية رحمة خالد، التي بدأت أول برنامج لها مذيعة على فضائية «دي إم سي»، يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص، في دمج النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات.
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