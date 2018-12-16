شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينهبون معدات ميناء الحديدة بعد ساعات من اتفاق السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر يمنية في ميناء الحديدة أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين، وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق السويد بينها وبين الحكومة الشرعية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية الليلة عن المصادر قولها إن الميليشيات نهبت - كذلك - مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء.

وأشارت إلى أن مدينة الحديدة شهدت - خلال الأسابيع الثلاثة الماضية - عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت الميليشيات على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.

وتأتي عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد، يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى تعز ، التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، فضلا عن إعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.