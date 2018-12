دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة فيديو- محافظ القاهرة يفشل في الإجابة على أسئلة السيسي

لم يجب عن أي سؤال.. لهذا هاجم السيسي محافظ القاهرة

زحمة

تعرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقف محرج جدا خلال مواجهة مباشرة بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أمام الكاميرات.

وفشل المحافظ في الإجابة عن الأسئلة التي وجهها له الرئيس أثناء افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالقاهرة، حيث وجه السيسي للمحافظ 3 أسئلة أثناء عرضه مشروعات المحافظة، في مجالات المياه والإسكان الاجتماعي بمنطقة الجبل الأصفر، لكن المحافظ لم يستطع الإجابة.

وسأل الرئيس، محافظ القاهرة أسئلة تتعلق بمهام منصبه ومشاكل محافظته، وهي “ما حجم الأموال المتوافرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة؟ وما هو دخل محافظة القاهرة ماليا؟ وما عدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها خلال الـ4 سنوات الماضية؟”.

وفوجئ الحاضرون بصمت تام من اللواء خالد عبدالعال، وإصابته بالارتباك، ليتدارك الرئيس السيسي الموقف، ويوجه حديثه للمحافظ قائلا إنه لا يقصد إحراجه.

وأضاف السيسي أنه يعلم كل موارد مصر، مضيفا أنه يجب على المسؤول أن تكون لديه معلومات كاملة عن ميزانية محافظته، والمشروعات التي يتم تنفيذها حتى يستطيع اتخاذ القرار، والرد على استفسارات المواطنين.

ولم يكن هذا الموقف هو الأول بين المحافظ والرئيس السيسي، فقد تعرض المحافظ لموقف محرج آخر قبل 3 شهور، وتحديدا في سبتمبر الماضي عندما سأله الرئيس عن سبب أعطال أعمدة الإنارة في الطريق المؤدي لمطار القاهرة رغم تنبيهه له قبل فترة.

ورد المحافظ بالقول إن توجيهات الرئيس تم تنفيذها بالفعل ليقاطعه الرئيس بحدة ويقول “إنه مر من الطريق اليوم وما زالت الأعطال كما هي ولم يتم تنفيذ شيء”.

اللواء خالد عبد العال تولى منصبه كمحافظ للقاهرة في أغسطس الماضي، قادما من منصبه السابق كمدير لأمن القاهرة.

وتدرج المحافظ في كافة المناصب الشرطية منذ تخرجه في كلية الشرطة عام 1977، حتى وصل لمنصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

The post فيديو- محافظ القاهرة يفشل في الإجابة على أسئلة السيسي appeared first on زحمة.