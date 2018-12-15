عاجل| السيسي يعترض على تخطيط "أهالينا 1": "فين الكنيسة لازم كله يعبد"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء عماد الغزالي قائد المنطقة المركزية العسكرية، أثناء استعراضه لتفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي في حي السلام أول "أهالينا 1"، والمفروشات الكاملة للوحدات السكنية.

وقال السيسي: "الكنيسة فين يا عماد؟"، ورد الغزالي: "معملناش كنيسة"، فاستنكر السيسي: "ليه؟.. ده توجيه.. الموضوع مايفوتناش تاني"، فرد الغزالي:"هنعمله في أهالينا 2 إن شاء الله"، فرد السيسي: "أنا عارف إنك مكنتش موجود في فترة التخطيط دي فلو سمحتم ده أمر.. لو سمحتم نعمل علشان كله يعبد زي ما هو عاوز".

وقال السيسي مخاطبا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع: "يا محمد ده موضوع قولنا خلاص بقى".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع "المحروسة 1"، الذي يعد أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

ويضم "المحروسة 1" مشروع نحو 4900 وحدة سكنية، وعددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية في المشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانًا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.