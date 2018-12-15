- 1/2
- 2/2
ESSAM AL-SUDANI
وبحث اللقاء جهود إكمال الكابينة الحكومية، والحث على الحوار بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات المتبقية.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود؛ لتشكيل حكومة قوية مدعومة من القوى السياسية؛ قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي، والنهوض بمستوى الخدمات، والحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما في مجال محاربة الإرهاب.
كما ناقش اللقاء موعد الانتخابات المحلية وطبيعة عمل مجالس المحافظات.
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق... الحلبوسي يناقش مع عمار الحكيم أخر المستجدات السياسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .