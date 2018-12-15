العراق... الحلبوسي يناقش مع عمار الحكيم أخر المستجدات السياسية

ESSAM AL-SUDANI

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وسبل دعم الحكومة بالشكل الذي يمكنها من تطبيق المنهاج الحكومي؛ لتلبية متطلبات الشعب العراقي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف إدارتها بالوكالة.

وبحث اللقاء جهود إكمال الكابينة الحكومية، والحث على الحوار بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات المتبقية.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود؛ لتشكيل حكومة قوية مدعومة من القوى السياسية؛ قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي، والنهوض بمستوى الخدمات، والحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما في مجال محاربة الإرهاب.

كما ناقش اللقاء موعد الانتخابات المحلية وطبيعة عمل مجالس المحافظات.