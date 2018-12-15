إسرائيل تشيد بقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أشادت إسرائيل، السبت، بقرار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها.

يأتي ذلك وسط رفض فلسطيني وإدانة من الأردن وجامعة الدول العربية، للقرار الأسترالي، بوصفه انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، القرار الأسترالي "خطوة على المسار الصحيح".

وقالت: "تهنئ إسرائيل حكومة أستراليا لموقفها فيما يتعلق بالعقوبات على إيران وكذلك بخصوص موقفها المؤيد لإسرائيل في الأمم المتحدة ضد معاداة السامية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقال موريسون، في كلمة ألقاها من سيدني: "تعترف أستراليا الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل؛ لكونها تضم مقر الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية (الإسرائيلية)".

وبذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصة لإسرائيل، ويمثل ذلك تبدلا في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي القرار الأسترالي "يتناقض مع القانون الدولي ويتعارض بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة"، كما أدانته الخارجية الأردنية مؤكده أن القدس من قضايا الوضع النهائي ويحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

فيما قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له اليوم، إن القرار الأسترالي "اعتداء على حقوق الفلسطينيين"، و"انحيازا سافرا لمواقف و سياسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل و المتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة".

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن موريسون أنه "منفتح" على فكرة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وحذرت دول عربية وإسلامية من تداعيات تلك الخطوة، باعتبارها "تضر بفرص السلام من ناحية، وبالعلاقات المشتركة من ناحية أخرى".

كما حذر رئيس الوزراء الأسترالي السابق، مالكولم تيرنبول، من أن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل سيهدد علاقة بلاده مع جارتها إندونيسيا.

تجدر الإشارة أن إعلان رئيس الوزراء الحالي الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، جاء قبل الانتخابات التكميلية على مقعد تيرنبول السابق في مدينة "وينتوورث".

ويرى معارضون أستراليون أن خطوة موريسون هي مناورة سياسية لكسب دعم اليهود في تلك المدينة حيث يشكلون نسبة 12 بالمائة من إجمالي الناخبين فيها.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيها رسميا من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.

