الجيش_اليمني: جاهزون لتحرير #صعدة إن لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن قائد في الجيش اليمني، السبت، أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح أورده موقع “26 سبتمبر”، أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل ومواجهة أي تحركات للميليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران .

وجدد القائد العسكري اليمني، التأكيد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده؛ الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.