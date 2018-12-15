شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بنتائج الطلاب.. السجن وغرامة 60 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
حذرت النيابة العامة من أن تغيير إجابات الطلبة، أو التلاعب في أرقام رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.
وأوضحت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، مساء السبت، أن النيابة العامة أكدت أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 60 ألف ريال.
ويتوجه غدًا الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة.
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