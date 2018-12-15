شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القيادة داخل الأنفاق «مخالفة» في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: حذَّرت الإدارة العامة للمرور، من قيادة المركبات داخل الأنفاق بدون إضاءة، مؤكدة أنه يعد مخالفة مرورية. وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات رقم (4) ” . وكانت إدارة المرور، قد أكدت أن سلامة إطارات المركبة يجنبها الإنفجار المفاجئ الذي قد يؤدي للوقوع بالحوادث المرورية.

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