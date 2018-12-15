شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مع سؤال وافد قال فيه: “بلغ عني الكفيل وأنا ما عندي علم وألقت الشرطة القبض عليّ.. كيف يمكنني أن أشتكي الكفيل وأنا على رأس العمل؟”.

وردت الوزارة على الوافد قائلة: “يتقدم العامل بشكوى عن طريق مكتب العمل إدارة العلاقات العمالية.. وبعدها تبحث الإدارة في البلاغ وتقرر إن كان كيدياً أم لا؟”.