كاميرا مركز الفلك الدولي ترصد ظاهرة زخة "شهب التوأميات"

دبي - بواسطة محمد فارس © ظاهرة زخة شهب التوأميات (1) ظاهرة زخة شهب التوأميات (1)

(مصراوي): © ظاهرة زخة شهب التوأميات (2) ظاهرة زخة شهب التوأميات (2)

قال مركز الفلك الدولي إن آلاف الشهب تساقطت الليليتين الماضيتين تزامنًا مع زخة شهب التوأميات، وهي مجموعة من الشهب تظهر كل سنة قرابة يوم 14 ديسمبر. © ظاهرة زخة شهب التوأميات (3) ظاهرة زخة شهب التوأميات (3)

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، تبدو هذه الشهب منطلقة من نقطة وهمية في مجموعة التوأمين، ولذلك سميت زخة شهب التوأميات، وقامت كاميرات تابعة لمركز الفلك الدولي في صحراء الإمارات بتوثيق هذه الشهب وسجلت الشهب عبر مقاطع فيديو ثم قامت بإرسال هذه الصور بشكل آلي إلى المركز الرئيسي في أبوظبي. © ظاهرة زخة شهب التوأميات (4) ظاهرة زخة شهب التوأميات (4)

وأثناء الليلة الأولى ليلة الخميس-صباح الجمعة، وثقت المحطات نحو 3 صور للشهب، وفي الليلة الثانية قامت الكاميرات بتوثيق نفس العدد تقريبًا. © ظاهرة زخة شهب التوأميات (5) ظاهرة زخة شهب التوأميات (5)

وما يسترعى الانتباه في الظاهرة هو أن الشهب التي ظهرت في الليلة الثانية ليلة الجمعة-صباح السبت، كانت أطول وألمع وأجمل. © ظاهرة زخة شهب التوأميات (6) ظاهرة زخة شهب التوأميات (6)

جدير بالذكر أن أن محطات التصوير الفلكي هذه متواجدة في صحراء الإمارات، وقد تم إنشاؤها بشكل كامل من قبل كوادر مركز الفلك الدولي، وتتكون من محطتين.

وتضم كل محطة على 16 كاميرا تغطي السماء بشكل كامل تقريبًا، وبإمكانها التقاط شهب حتى القدر السابع، وهو أخفت بقليل مما يمكن للعين المجردة رؤيته، وتهدف المحطات إلى رصد زخات الشهب إضافة إلى تصوير سقوط الأقمار الصناعية.

وبفضل هذه الجهود يمكن تحديد مكان سقوط الأقمار الصناعية على الأرض إن حدث ذلك، ويعمل مركز الفلك الدولي بهذا النشاط بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".