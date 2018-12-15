شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يرشقون سيارت الفلسطينيين بالحجارة جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشق مستوطنون، مساء اليوم السبت، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من مستوطني "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في المكان وعرقلت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية
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