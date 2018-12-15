شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة هلال الأبيض وضيفه موكورا الرواندي والتي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن ذهاب دور الـ”32″ من كأس الاتحاد الأفريقي. وجاءت المواجهة قوية، وشهدت هجمات متبادلة على مدار الشوطين. وبات الفريق الشهير بـ”التبلدي” مطالبًا بالفوز في لقاء الإياب بعد أسبوع لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من المنافسة.

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مباراة هلال الأبيض وموكورا الرواندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .