مقتل 3 جنود سوريين في قصف للمسلحين

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء سيرغي سولوماتين، في بيان، إنه، على مدار يوم مضى، قذف الإرهابيون بقذائف الهاون، محافظة اللاذقية وحماة وحلب، ما أدى لمقتل 3 جنود سوريين وجرح 9 آخرين". يتبع…

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