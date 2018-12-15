"سبوتنيك" داخل مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بلا مأوى (صور)

حيث تعاني مصر منذ فترة من ظاهرة أطفال الشوارع، نظرا لزيادة نسب الطلاق والتفكك الأسرى، ما جعل من الأطفال الضحية الأولى والشارع بديلا عن المنزل والجريمة بديلا عن التعليم، تحاول مصر من خلال تطوير منظومة مؤسسات الرعاية ودعمها إعادة تقويم هؤلاء الأطفال بإعادتهم إلى أسرهم أو استضافتهم في دار للرعاية بها كل متطلبات الحياة بحيث تعوض الطفل عن الحرمان الذي عاناه بالشارع.

أجرت "سبوتنيك" معايشة ليوم كامل داخل دار الحرية ترصدهم من بداية اليوم إلى الدقائق الأخير قبل النوم، والتقت المسؤولين عن المؤسسة في اللقطات التالية…

التفكك الأسرى

في البداية يقول محمود عبد السلام، مدير دار الحرية للبنين لرعاية الأطفال بلا مأوى، إن الدار أنشئت في عام 1919 من أجل رعاية الأطفال مجهولي النسب إلى أن وصلنا اليوم لتكون الدار مركزا تعليميا، ومأوى لأطفال الشارع الهاربين من التفكك الأسرى، بعد تطوير المؤسسة وفقا للمشروع القومي لحماية "أطفال بلا مأوى"، والذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم افتتاح الدار في ثوبها الجديد بعد التطوير في 8/4/ 2018 ، بعد ذلك أصبحت الوحدات المتنقلة في الشارع والتي تذهب لأماكن تجمع الأطفال أحد المصادر الرئيسية للأطفال الذين يأتون للمؤسسة.

© Sputnik . Ahmed Abd Elwahab مهاجع أطفال بلا مأوى

أمام خيارين

وتابع مدير المؤسسة، بعد عملية التجديد تم تعديل تعريف الأطفال الموجودين بالشارع من "أطفال الشوارع" إلى مسمى "أطفال بلا مأوى" وفقا للتعديلات التي تمت على قانون حماية الطفل، قبل بدء المشروع "أطفال بلا مأوى" تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية للتعرف على المشكلة والأماكن الرئيسية لتجمعات الأطفال، وكنا أمام خيارين للتعامل مع هؤلاء الأطفال، دراسة حالة كل طفل وتقدير إمكانية إعادة الطفل إلى أسرته ومتابعته وحل المشكلة التي ترك المنزل بسببها ونجحنا في حل مئات المشاكل لأطفال من هذا النوع، الخيار الثاني هو تعذر إعادة الطفل لأسرته لظروف مختلفة وهنا يتم الإبقاء عليه في الدار حتى تتغير الظروف ويتم إلحقاقه بمرحلته التعليمية.

الحياة بالكامل في الشارع

وأشار محمود عبد السلام أن الأطفال الذين يأتون إليهم معظمهم لهم أسر ولكنها مفككة، وتتضمن تلك الأسر حالات زواج الشارع، وهناك فئة أخرى من الأطفال مستهدفة لكنها ليست مستهدفة لدى الدار.

المشكلة في 10 محافظات

وأضاف مدير المؤسسة، بعد عملية المسح التي قمنا بها، اتضح أن لدينا 45 مؤسسة رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تنتشر في 10 محافظات، وهى المحافظات التي بها 80% من المشكلة، فتم رفع حالة تلك المؤسسات لمعالجة السلبيات الموجودة، كي تكون بيئة جاذبة وليست طاردة للطفل، وبدأ مشروع أطفال بلا مأوى بـ21 مؤسسة من الـ45 وكانت مؤسسة الحرية ضمن المؤسسات الـ6 الكبرى التي تم تطويرها وأول مؤسسة تم افتتاحها ضمن المشروع العام الماضي، وتم حل مشكلة قلة عدد المشرفين والمتخصصين المتدربين بشكل علمي على الأساليب العلمية لتربية الأطفال.

© Photo / AHMED ABDELWAHAB إحدى مشرفات "أطفال بلا مأوى"

الطفل الجانح والمعرض للخطر

ويجب أن نشير هنا، إلى أن الدار ليست مخصصة للأطفال ممن ارتكبوا جرائم "طفل جانح"، نحن نتعامل مع طفل يمكن أن نطلق عليه"طفل معرض للخطر"، وجميع الأطفال الموجودين لدينا في مراحل التعليم المختلفة من الحضانة إلى الجامعة، وتبلغ القدرة الاستيعابية للدار 200 طفل والعدد الفعلي الموجود حاليا بالدار 75 طفل، نحن نعتبر أن الطفل الذي يأتي إلينا في مرحلة "ترانزيت".

ولفت مدير المؤسسة، نظرا لأن المؤسسة تعليمية فيأتي إلينا عدد من دور الأيتام نظرا لكبر سن الطفل واحتياجه للتعليم، في الوقت الذي يكمل فيه الطفل تعليمه وبعد تخطي بعضهم سن 14 عاما، يلتحقون بأعمال حرفية أثناء الدراسة ويتحصل على مقابل مادي بالإضافة للعلاقات الاجتماعية ويوضع له ما يتبقى في دفتر التوفير الخاص به.

مواقف مؤثرة

وروت السيدة زينب محمد المشرفة بالمؤسسة لـ"سبوتنيك" علاقتها بالأطفال وكيف تعمل على رعايتهم وتعليمهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم، والأساليب التربوية الحديثة للتعامل مع الأطفال.

مضيفه أنها تصادف مواقف مؤثرة وحكايات مؤلمة قد لا تستطيع تحملها في بعض الأحيان، فحكى لي طفل"8 سنوات" أن والده ووالدته منفصلين وكل منهم تزوج من جديد وتركوه لدى الجد، والذي لم يتحمله هو الآخر وقام بطرده إلى الشارع حتى أتت به إحدى الوحدات المتنقلة إلى الدار، وهو يرفض إلى ال

آن العودة أو حتى زيارة أسرته ويحمل لهم كم من الكراهية ولا يطيق الحديث عنهم.