الجيش الإسرائيلي: الفلسطيني الذي أصاب جنديا الجمعة سلم نفسه

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن الشاب الفلسطيني الذي أصاب جنديا إسرائيليا، الجمعة، بعد طعنه، وضربه بحجر في موقع عسكري قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية، سلّم نفسه اليوم.
وحسب بيان للجيش، فإن المنفذ الذي أظهر التحقيق أنه تعارك مع الجندي وطعنه ثم ضربه بحجر فأصابه إصابات وصفت بالخطيرة على مستوى الرأس، قد سلم نفسه للجيش الإسرائيلي، بدون أن يوضح تفاصيل عملية التسليم وكيفيتها.
وأشار إلى أن المنفذ نقل للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، دون الإشارة إلى هويته.
وقال الجيش الاسرائيلي، في بيان أمس، إن "جنديًا أُصيب بجروح متوسطة بعد اندلاع عراك بينه وبين فلسطيني ضربه بحجر من مسافة قريبة في موقع جوار مستوطنة "بيت إيل" القريبة من رام الله، وسط الضفة الغربية.
ومنذ أيام يسود توتر شديد بالضفة الغربية؛ إذ يفرض الاحتلال حصارًا على مدينتي رام الله والبيرة، بدعوى البحث عن منفذي هجمات ضد قواته.
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