وزير خارجية البحرين: موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية

المنامة/ الخليج 365

اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، "لايمس المطالب الفلسطينية".

موقف الوزير البحريني جاء تعليقا على إدانة الجامعة العربية لهذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه الموثق على "تويتر".

ووصف "آل خليفة" الإدانة بأنها "كلام مرسل و غير مسؤول".

ورأى أن موقف أستراليا "لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و الجامعة العربية سيدة العارفين".

موقف البحرين يأتي وسط رفض فلسطيني وإدانة من جامعة الدول العربية، للقرار الأسترالي، بوصفه انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وبذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصة لإسرائيل، ويمثل ذلك تبدلا في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيها رسميا من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان واشنطن اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.

