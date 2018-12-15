تكريم 250 حافظاً بجمعية احسن الحديث بعشيرة

الخليج - خالد الهديبي

كرمت جمعية احسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم بعشيرة شمال الطائف مساء أمس الأول طلاب حلقات التحفيظ والذي يبلغ عددهم 250 حافظ موزعين على 18 حلقة , وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بعشيرة .حيث استعرض مدير الجمعية محمد مطلق المقاطي خلال الحفل أهداف الجمعية في العناية بكتاب الله الكريم، والعمل على تربية الناشئة على حفظه وقراءته وتدبره والعمل بأحكامه، مبرزًا دور حلقات التحفيظ في تحصين الناشئة والشباب من الأفكار المنحرفة والضالة، ونحمد الله على هذه الصروح التعليمية وهي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي تلقى الدعم المادي والمعنوي من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مشيداً بأن هذه الجمعيات محاضن خير للنشء ينشئون ويتربون فيها على مائدة القرآن كما شكر وزير الشؤون الإسلامية على رعايته الكريمة لجمعيات التحفيظ بالمملكة كما قدم شكره لأولياء أمور الحفاظ وإسهاماتهم في تعليم أبنائهم لحفظ كتاب الله الكريم. فيما جرى في نهاية الحفل تكريم 250 حافظًا من طلاب حلقات التحفيظ ومشرفي ومعلمي الحلقات والبالغ عدد 9 معلمين .