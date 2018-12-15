العين يسحق #الترجي في #مونديال_الأندية

صحيفة الخليج الإلكترونية

ضرب نادي العين الإماراتي موعداً في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام ريفر بليت الأرجنتيني، بفوزه على فريق الترجي التونسي 3-0 اليوم السبت، في ثاني أدوار البطولة.

وافتتح العين، صاحب الأرض والضيافة، التسجيل بعد دقيقتين من البداية عبر ضربة رأس من محمد أحمد قبل أن يعزز المصري حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 16 إثر هجمة مرتدة راوغ خلالها مدافعين اثنين من الترجي وسدد الكرة في شباك معز بن شريفية حارس الضيوف من مدى قريب.

واختتم بندر الأحبابي ثلاثية العين بعد مرور ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز تابعها في شباك بن شريفية.