توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب ممطرة ورياح متربة على عدة مناطق

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الخليج - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، وجود سماء غائمة جزئيًا مع فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.
وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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