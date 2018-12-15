شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وغبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، وجود سماء غائمة جزئيا مع فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.