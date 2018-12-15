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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
أُصيب مواطن، مساء أمس، بعضة من كلب شرس أثناء محاولته الإفلات منه؛ حيث فوجئ به أثناء ممارسته رياضة المشي بجوار حديقة الملك فيصل بالقديرة بمحافظة الطائف، ونُقل لتلقّي العلاج في قدمه بمجمع الملك فيصل الطبي.
وكان عدد من المواطنين القاطنين بأحياء ومخططات شمال محافظة الطائف، قد ناشدوا الأمانة مرارًا لاتخاذ خطوات تنسيقية لمكافحة الكلاب الضالّة المنتشرة بشكل كبير وأصبحت تشكل خطرًا على الكثير من المواطنين، وخصوصًا صغار السن؛ وذلك بعد أن شهدت الفترات الأخيرة مثل هذه الحالة دون أي مبادرات وحلول من الجهات المعنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .