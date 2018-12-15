شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أُصيب مواطن، مساء أمس، بعضة من كلب شرس أثناء محاولته الإفلات منه؛ حيث فوجئ به أثناء ممارسته رياضة المشي بجوار حديقة الملك فيصل بالقديرة بمحافظة الطائف، ونُقل لتلقّي العلاج في قدمه بمجمع الملك فيصل الطبي.

وكان عدد من المواطنين القاطنين بأحياء ومخططات شمال محافظة الطائف، قد ناشدوا الأمانة مرارًا لاتخاذ خطوات تنسيقية لمكافحة الكلاب الضالّة المنتشرة بشكل كبير وأصبحت تشكل خطرًا على الكثير من المواطنين، وخصوصًا صغار السن؛ وذلك بعد أن شهدت الفترات الأخيرة مثل هذه الحالة دون أي مبادرات وحلول من الجهات المعنية.