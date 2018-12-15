شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بفرنسا تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات يوم غدٍ السبت في العاصمة باريس وعددٍ من المدن الفرنسية، باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 – 0033626238195 .