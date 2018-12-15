شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد: 3 مخاطر مروعة ستحدث إن انسحبت المملكة من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

حذَّر الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد؛ من ثلاثة مخاطر مروّعة إذا انسحبت “المملكة” من اليمن، وأولها أن اليمن سيدخل في أطول وأشرس حرب قبلية، والثاني أن إيران ستحوّل اليمن إلى أكبر قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية الموجّهة، وأخيراً ضرب التجارة الدولية في باب المندب، وهو ما سيلحق أكبر الأضرار بأوروبا.

وأكد الراشد في مقاله “أسباب ضدّ انسحاب السعودية من اليمن!” بصحيفة “الشرق الأوسط” أن المطالبين بوقف الحرب في اليمن، لا يعرضون حلولاً عملية لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، ولا كيف ومَن سيدير الدولة الفاشلة حتى لا تصبح مثل الصومال؟!

وأوضح أن “اتفاق السويد بين اليمنيين المتحاربين، خطوة كبيرة، لكن الشكوك أكبر حيال وفاء المتمردين الحوثيين به. ولولا أن قوات الحكومة اليمنية والتحالف وصلت إلى محيط الحديدة، الميناء والمدينة؛ ما سارع الحوثيون إلى توقيع الاتفاق، والتنازل عن مطلبهم الرئيس، حكم اليمن.. والأيام المُقبلة ستكشف حقيقة التزام الحوثيين، فقد وافقوا على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة الموانئ الثلاثة، ومداخيلها المالية، وإيداعها في البنك المركزي. حالياً الحوثيون ينهبون المداخيل وواردات الإغاثة. إن وفوا فمعناه أن الحل قريب والحرب ستنتهي”.

وبيَّن أن تدخل المملكة وحلفاءها في حرب اليمن، لم يأتِ لأن المملكة تفضل فريقاً سياسياً يمنياً على آخر؛ بل بسبب استيلاء جماعة تابعة لإيران على الحكم في انقلابٍ نقض كل التفاهمات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية بعد ثورة الشارع اليمني، صراحة، حتى إن استيلاء الحوثي على حكم اليمن ذاته كان يمكن للسعودية أن تتعايش معه لولا أنه مشروع إيراني يستهدفها”.

وأوضح الراشد؛ أن هناك ثلاثة مخاطر مروّعة في حال انسحاب السعودية ودول التحالف من اليمن، مضيفا “بمقدور السعودية والإمارات والسودان وبقية قوات دول التحالف، أن تنسحب اليوم من اليمن، لكن ينبغي أن نعي التبعات. أولاً سيدخل اليمن في حرب أهلية أعظم، وسيصبح سورية أخرى. سيفد إليه الآلاف من المقاتلين من إيران وباكستان ولبنان والعراق”.

وتابع قائلا: (الخطر الثاني ستحول إيران اليمن إلى قاعدة أكبر لأسلحة الصواريخ الباليستية الموجّهة لضرب مدن السعودية الرئيسة والخليج، وهو ما تفعله منذ عامين، حيث استهدفت جدة والطائف وكذلك الرياض عابرة مسافة 950 كلم، وصواريخ أقل بُعداً على مدن الحدود السعودية الجنوبية، مثل نجران وجيزان).

وأضاف “إن انسحب التحالف سيزداد الوجود الإيراني المسلح في اليمن، وسيسيطر على باب المندب على البحر الأحمر، الممر البحري الإستراتيجي المهم للملاحة الدولية. أيضاً، بخروج قوات التحالف، ستنتشر جماعات (القاعدة) المسلحة، التي تلاحقها الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية والإمارات، في اليمن منذ نحو عشر سنين”.