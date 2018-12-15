"السترات الصفراء" تصل إسرائيل احتجاجا على غلاء المعيشة

تظاهر مئات الأشخاص، الجمعة، في تل أبيب مرتدين "السترات الصفراء" على غرار المحتجين في فرنسا، اعتراضا على غلاء المعيشة المعلن لعام 2019.

وجاء هذا الاحتجاج استجابة لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حمل هؤلاء الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها عبارات رافضة لغلاء المعيشة، مؤكدين أنهم يريدون اتباع النموذج الفرنسي.

وأعلنت الشرطة اعتقال 10 متظاهرين في تل أبيب بسبب عرقلة النظام العام ورفض الانصياع للتعليمات.

وتحدثت الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع عن ارتفاع مرتقب خلال العام المقبل لأسعار المنتجات الغذائية والكهرباء والمياه، وكذلك اشتراكات الهاتف والضرائب المحلية.

ويأتي هذا الارتفاع تحت تأثير انخفاض الشيكل مقابل الدولار واليورو، في حين أن كلفة المعيشة مرتفعة أصلاً في إسرائيل.



وفي عام 2011، شارك عشرات الآلاف من الناشطين بحركة احتجاجية كبرى ضد غلاء المعيشة، لكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة.



وأكد شاي كوهين، أحد الداعين لتظاهرات "السترات الصفراء" وأيضاً من بين المسؤولين عن احتجاجات عام 2011 لصحيفة "معاريف" المحلية، أن "الوضع لم يتحسن منذ عام 2011 بل ازداد سوءاً".

